Во Владимирской центральной городской библиотеке будут проходить "нескучные выходные"
"Нескучный выходной в библиотеке" - это новый библиотечный проект, благодаря которому у горожан появится ещё одно место, где можно провести семейный досуг активно, интересно, познавательно и абсолютно бесплатно. Встречи будут проходить в Центральной городской библиотеке (Суздальский проспект, 2) в каждую первую субботу месяца. Каждая встреча будет тематической.
10 октября - Всемирный день психического здоровья. На первом "Нескучном выходном", который пройдёт 5 октября, библиотека предложит свой рецепт хорошего настроения: интересные встречи, игры, чтение и мастер-классы.
В программе:
- встречи с психологами;
- урок доброты и dog-чтения НКО «Светлица»;
- IQ – тренинг Школы скорочтения;
- площадка настольных игр от МОСИГРЫ;
- громкие чтения "Сказки у камина" вместе с Алисой из Страны Чудес;
- книжный развал "Рецепт хорошего настроения";
- мастер-классы и уроки программирования детского клуба "Калейдоскоп";
- открытый лекторий и урок лепки проекта "Культурный патруль во Владимире";
- советы от эксперта "Мобильная фотография. Тонкости съёмки";
- рисование в технике фроттаж
и многое другое.
Начало – в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU