Во Владимирской центральной городской библиотеке будут проходить "нескучные выходные"

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-01T13:41:11+03:00

На Суздальском проспекте устроят досуг для всей семьи

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"Нескучный выходной в библиотеке" - это новый библиотечный проект, благодаря которому у горожан появится ещё одно место, где можно провести семейный досуг активно, интересно, познавательно и абсолютно бесплатно. Встречи будут проходить в Центральной городской библиотеке (Суздальский проспект, 2) в каждую первую субботу месяца. Каждая встреча будет тематической.

10 октября - Всемирный день психического здоровья. На первом "Нескучном выходном", который пройдёт 5 октября, библиотека предложит свой рецепт хорошего настроения: интересные встречи, игры, чтение и мастер-классы.

В программе:

- встречи с психологами;

- урок доброты и dog-чтения НКО «Светлица»;

- IQ – тренинг Школы скорочтения;

- площадка настольных игр от МОСИГРЫ;

- громкие чтения "Сказки у камина" вместе с Алисой из Страны Чудес;

- книжный развал "Рецепт хорошего настроения";

- мастер-классы и уроки программирования детского клуба "Калейдоскоп";

- открытый лекторий и урок лепки проекта "Культурный патруль во Владимире";

- советы от эксперта "Мобильная фотография. Тонкости съёмки";

- рисование в технике фроттаж

и многое другое.

Начало – в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU