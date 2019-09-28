2019-09-28T10:30:31+03:00
Происшествия

Во Владимире троим наркосбытчикам суд назначил до 9,5 лет лишения свободы

Мужчина из Подмосковья и еще двое жителей Владимирской области действовали в составе организованной группы
Елена Масленникова
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Житель Орехово-Зуево организовал в нашем регионе преступную группу, которая в течение 4 месяцев продавала наркотики через интернет и создавала закладки в Коврове и Владимире. Жителю Московской области помогали молодой человек из поселка Мелехово и девушка из Лакинска. В феврале 2019 правоохранители пресекли деятельность этой группировки. Наркотики, помещенные в тайники, были изъяты. Двое злоумышленников свою вину полностью признали. Третий - признал ее частично, потому что не считал, что действовал в составе преступной группы. Лично он не был знаком с другими ее членами. Между тем, жителю Московской области суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима, жителю Мелехово - 6 лет тюрьмы, а девушке из Лакинска - 5 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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