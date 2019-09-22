9 месяцев колонии-поселения за ДТП: во Владимире нетрезвый водитель влетел в иномарку

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-22T14:39:06+03:00

Несмотря на положительные характеристики, а также наличие у водителя престарелой матери, суд не усмотрел оснований для условного срока

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16 марта 2019 года нетрезвый мужчина на «Фольксвагене» ехал со стороны Нижнего Новгорода. На подъезде к Владимиру он не увидел остановившийся на светофор автомобиль «Рено SR» и влетел в него. В свою очередь, «Рено SR» от удара продвинулся вперед и столкнулся с «Ниссаном». В результате ДТП водитель «Рено SR» получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью.

По данным Фрунзенского суда, несмотря на положительные характеристики, а также наличие у водителя престарелой матери, суд не усмотрел оснований для условного срока. И приговорил водителя к 9 месяцам с отбыванием в колонии-поселении и с лишением прав на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU