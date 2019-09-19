В Ковровском районе откроют «Крепость-острог князей Пожарских»
21 сентября на территории музейного комплекса «Усадьба двух генералов» в селе Павловское Ковровского района, состоится открытие новой интерактивной музейно-образовательной площадки.
Основным объектом показа станет построенная крепость-острог князей Пожарских из трёх деревянных рубленых башен и частокола со специальными мостками-полатями.
Экспонатами открытой ландшафтной экспозиции по истории рода князей Пожарских, которая развернута внутри главной крепостной башни и на её верхней боевой площадке, стали реплики образцов средневекового оружия и воинское средневековое защитное снаряжение. Часть реплик предназначена для посетителей музея. Они смогут примерить кольчуги и шлемы, взять в руки копья, мечи и щиты, попробовать свою меткость в стрельбе из лука и арбалета, пробежать кросс в полном воинском облачении далеких предков.
В программе открытия – экскурсии по крепости, средневековая военно-историческая реконструкция от клуба «Стародубская застава», мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета, плетению кольчуги, фото в снаряжениях средневековых русских воинов.
Начало программы в 12.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU