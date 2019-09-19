2019-09-19T14:00:14+03:00
Общество

В Ковровском районе откроют «Крепость-острог князей Пожарских»

Она появится в в музее «Усадьба двух генералов»
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента культуры Владимирской областифото с официального сайта департамента культуры Владимирской области
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21 сентября на территории музейного комплекса «Усадьба двух генералов» в селе Павловское Ковровского района, состоится открытие новой интерактивной музейно-образовательной площадки.

Основным объектом показа станет построенная крепость-острог князей Пожарских из трёх деревянных рубленых башен и частокола со специальными мостками-полатями.

Экспонатами открытой ландшафтной экспозиции по истории рода князей Пожарских, которая развернута внутри главной крепостной башни и на её верхней боевой площадке, стали реплики образцов средневекового оружия и воинское средневековое защитное снаряжение. Часть реплик предназначена для посетителей музея. Они смогут примерить кольчуги и шлемы, взять в руки копья, мечи и щиты, попробовать свою меткость в стрельбе из лука и арбалета, пробежать кросс в полном воинском облачении далеких предков.

В программе открытия – экскурсии по крепости, средневековая военно-историческая реконструкция от клуба «Стародубская застава», мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета, плетению кольчуги, фото в снаряжениях средневековых русских воинов.

Начало программы в 12.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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