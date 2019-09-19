2019-09-19T12:41:04+03:00
Звезды

В субботу в Суздале состоится очередной фестиваль медовухи

21 сентября там пройдет медовый разгуляй «Медовуха-FEST»
Александр МЕЩЕРЯКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Есть мнение, что это будет «репетиция» традиционно масштабно-городского одноименного праздника, намеченного на октябрь. Но будем реалистами. Изначально городской медовый фест намечался на начало сентября, в в первые сентябрьские выходные туристы ходили по городу и спрашивали: «А где праздник-то?!». А нету. Так что октябрь уже вызывает некоторые сомнения.

Альтернативный медовый фестивать пройдет в «Пушкарской слободе». Кроме собственно медовухи разнообразнейших сортов и крепости в гастрономическом ассортименте будут медовое пиво, шашлыки, сыры и местные овощи. Так же в программе лотереи, звжигательные гулянья, шоу-программы и мастер-классы.

Для меломанов – фольклорный коллектив «Лапти Бэнд» и кавер-группа «Счастье».

Начало в 13. 00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирский камерный хор выступит с произведениями композиторов XXI века
Суздаль входит в топ-5 самых популярных городов для новогоднего путешествия
Владимирские волейболисты начали сезон играми в Кубке России
Спортсменка из Владимирской области выиграла Кубок России по спорту ПОДА
В Ковровском районе откроют «Крепость-острог князей Пожарских»
Муромлянка избила и покусала полицейского - мужчину госпитализировали
У Владимирского областного колледжа культуры и искусств появится своя спортивная площадка
Вязниковец выпил и украл мопед
В субботу во Владимире пройдет «Кросс нации»
На площади Победы установили новые опоры контактной троллейбусной сети
Минфин РФ одобрил строительство платной трассы Москва-Владимир
Куда владимирцам жаловаться на незаконную сдачу квартир и зарплату в конвертах