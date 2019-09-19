В субботу в Суздале состоится очередной фестиваль медовухи
Есть мнение, что это будет «репетиция» традиционно масштабно-городского одноименного праздника, намеченного на октябрь. Но будем реалистами. Изначально городской медовый фест намечался на начало сентября, в в первые сентябрьские выходные туристы ходили по городу и спрашивали: «А где праздник-то?!». А нету. Так что октябрь уже вызывает некоторые сомнения.
Альтернативный медовый фестивать пройдет в «Пушкарской слободе». Кроме собственно медовухи разнообразнейших сортов и крепости в гастрономическом ассортименте будут медовое пиво, шашлыки, сыры и местные овощи. Так же в программе лотереи, звжигательные гулянья, шоу-программы и мастер-классы.
Для меломанов – фольклорный коллектив «Лапти Бэнд» и кавер-группа «Счастье».
Начало в 13. 00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU