2019-09-18T11:02:30+03:00
Происшествия

В Суздале женщина притворилась мертвой, чтобы спастись от бывшего мужа-алкоголика

Только после этого мужчина перестал ее резать
Артём Черепанов
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36-летняя жительница Суздаля была вынуждена притвориться мертвой во время потасовки с бывшим мужем. Он пришел к ней на работу в гостиничный комплекс, чтобы в очередной раз выяснить отношения. Следственный комитет по Владимирской области возбудил в его отношении уголовное дело.

Разлад в семье 44-летнего мужчины и 36-летней женщины начался, когда жена нашла новую работу в гостинице. Ситуация дошла до развода, но бывший муж никак не мог с этим смириться, уходил в запои и требовал отдать на воспитание сына.

3 апреля мужчина снова заявился в квартиру бывшей жены, а чуть позже пришел к ней на работу. Около гостиницы во время разговора он взялся за нож и нанес женщине несколько ударов в разные части тела. Понимая, что ситуация критическая, 36-летняя женщина упала на землю и притворилась мертвой. Бывший муж, посчитав, что убил женщину, уехал с места преступления. А женщина кое-как добралась до телефона и вызвала скорую помощь. Женщину удалось спасти.

После покушения мужчина сам пришел в полицию и признался в преступлении. Экспертиза показала, что у обвиняемого - расстройство личности, осложненное синдромом алкогольной зависимости. На данный момент мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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