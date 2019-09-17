2019-09-17T14:36:52+03:00
Спорт

Сотрудник владимирского спецназа выиграл чемпионат ФСИН по самбо

В командном первенстве среди вузов бронзовую медаль завоевала команда Владимирского юридического института ФСИН России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой областного УФСИНфото предоставлено пресс-службой областного УФСИН
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В Екатеринбурге с 9 по 13 сентября проходил Чемпионат ФСИН России по самбо. В соревнованиях приняли участие 55 команд - 600 спортсменов из 48 территориальных органов ФСИН России и 7 ведомственных вузов.

В рамках Чемпионата состоялись соревнования в различных весовых категориях по спортивному самбо среди мужчин и женщин, а также боевому самбо среди мужчин.

Первое место в весовой категории до 90 кг занял сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Владимирской области "Мономах" Антон Коновалов. Он - призёр чемпионата России, обладатель Кубка Европы 2015 года в Мадриде, мастер спорта России международного класса.

В командном первенстве среди ведомственных вузов бронзовую медаль завоевала команда Владимирского юридического института ФСИН России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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