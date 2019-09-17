Мэрия Владимира передаст области фонтан за Белым домом
Администрация региона собирается создать там очередной парк
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Администрация города Владимира внесла в горсовет проект передачи фонтана за Белым домом в государственную собственность. Сейчас он находится на балансе муниципального "Владимирводоканала".
Отметим, в планах администрации области организовать за зданием Белого дома на Октябрьском проспекте сквер имени 75-летния Владимирской области. В фонтана установлен памятный закладной камень в честь будущего городского пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU