Бывшему начальнику отдела маркетинга владимирского комбината "Тепличный" дали три года

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-16T16:20:08+03:00

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Фрунзенский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела маркетинга и сбыта продукции ГУП "Комбинат "Тепличный" Льву Аникину. Его признали виновным в двух статьях: получении мзды и мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает областная прокуратура, с марта 2013 года по март 2016 года Лев Аникин выполнял управленческие функции в комбинате "Тепличный". За эти три года он систематически получал от представителей ряда юридических лиц деньги. За это он соглашался согласовать объемы и обеспечение надлежащего качества продукции, предоставление права первоочередной отгрузки товара комбинатом в разные магазины. Общая сумма полученных денег составила около 2,8 млн рублей.

Кроме того, после увольнения с работы Аникин убедил генерального директора ООО "Флорида" в том, что за денежное вознаграждение может оказывать содействие в поставках продукции комбинатом, при этом не поставил в известность последнего, что его уволили. За "содействие" он получил более 500 тысяч рублей.

Суд назначил тому три года исправительной колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU