2019-09-13T17:24:11+03:00
Происшествия

66-летний александровец спрятал в кофе шприцы с гашишным маслом

Общая масса наркотиков превысила 10 граммов
Валерия ПРОНИНА
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10 сентября текущего года сотрудники полиции и Владимирской таможни задержали 66-летнего жителя Александровского района. Мужчину подозревают в причастности к контрабанде наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД.

У александровца нашли почтовое отправление, внутри которого в пакетах с кофе находились шприцы с темным вязким веществом. Экспертиза показала - они были наполнены гашишным маслом. Общая масса наркотического средства превысила 10 граммов.

Правоохранители установили, что запрещенные вещества несколько недель назад фигурант заказал на территории соседнего государства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину могут лишить свободы на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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