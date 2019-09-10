Житель Судогды через суд доказывал право собственности на свой дом

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-10T11:13:15+03:00

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Судогодец владел собственным домом, который был построен на принадлежащем ему участке земли. В 2017 году горожанин за свой счет и своими силами решил отремонтировать дом, заодно увеличив его площадь. Реконструкцию он затеял самовольно, заранее не получив разрешение у местной администрации, и в итоге, когда работы закончились, в желанном разрешении ему отказали, сославшись, что реконструкция произведена с нарушением правил землепользования и застройки. Не согласившись с таким решением, хозяин дома подал заявление в суд, доказывая, что произведенная реконструкция не нарушает прав и интересов других лиц, соответствует требованиям строительных и градостроительных нормативов, не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Судогодский районный суд поддержал горожанина и признал его право собственности на самовольно реконструированный жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU