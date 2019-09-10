Владимирский Музей ложки принял участие в первой выставке частных музеев и коллекций «Самородки России»
7-8 сентября в Москве в Сокольниках прошла первая выставка частных музеев и коллекций «Самородки России».
Под одной крышей более 100 частных музеев Российской Федерации представляли свои экспонаты, это позволило продемонстрировать все разнообразие уникальных и познавательных коллекций в сфере истории, культуры и искусства.
От Сахалина до Калининграда -география обширна, масштаб, разнообразие и ценность экспонируемых предметов поражали даже искушенную московскую публику. Открывал выставку Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Частный Музей ложки стал одним из Самородков России и единственным представителем из города Владимир на этом мероприятии, привезли более 500 самых разных экспонатов, которые на протяжении всей выставки пользовались большим вниманием посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU