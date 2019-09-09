2019-09-09T15:45:53+03:00
Политика

Действующий мэр Коврова избрался депутатом местного горсовета

А экс-глава администрации Ковровского района Александр Клюшенков на выборах проиграл
Сергей МОРКОВКИН
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8 сентября в Коврове прошли выборы депутатов местного горсовета. В них участвовали пока еще действующий мэр Коврова Анатолий Зотов и экс-глава Ковровского района Александр Клюшенков.

Анатолий Зотов баллотировался на выборы по 28-ому одномандатному округу и уверенно выиграл, набрав 53,76% голосов. Совсем скоро он примет участие в избрании нового мэра города в качестве депутата горсовета.

Другой известный политик бывший глава Ковровского района Александр Клюшенков выборы по округу № 2 выборы по округу № 2 проиграл. Он набрал 257 голосов и уступил Сарвану Таптыг-огры Рагимову. Он работает заместителем начальника по подготовке цеха № 63 на заводе имени Дегтярева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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