В Коврове продавали опасный шашлык и студень

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-05T12:51:20+03:00

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Нарушения допустил индивидуальный ковровский предприниматель, занимашийся убоем свиней и торговлей мясом и мясными продуктами. Как выяснили специалисты регионального управления Россельхознадзора во время внепланой выездной проверки, бизнесмен продавал шашлык из индейки без ветеринарных сопроводительных документов, которые требуются по закону, а у куриного студня, тоже имевшегося на прилавке, нельзя было выяснить срок годности и было непонятно, в каких условиях он хранился. Недоброкачественную продукцию изъяли и утилизировали, а в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на двадцать тысяч рублей. Обжаловать постановление ковровчанин не стал и уже оплатил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU