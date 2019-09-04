Владимирские спортсмены выиграли медали на первенстве Европы по радиопеленгации

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-04T11:01:06+03:00

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Ковровчанин Борис Попов и Надежда Мельникова из Владимира, представляющие Владимирскую область в составе российской сборной на чемпионате и первенстве Европы по спортивной радиопеленгации (СПР) в Словении, завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в дисциплине "СПР – радиоориентирование".

Борис Попов занял второе место среди юниоров до 20 лет. А Надежда Мельникова стала третьей в аналогичной возрастной категории у девушек.

Чемпионат и первенство Европы по СПР стартовали 3 сентября и продлятся до 7 сентября включительно. Радиоориентирование стало первой дисциплиной турнира. 4 сентября пройдут соревнования в дисциплине "СПР – спринт", 5 сентября спортсмены будут состязаться в дисциплинах "СПР – 144 МГц" и "СПР – 3,5 МГц", а 7 сентября – в дисциплинах "СПР – 3,5МГц" и "СПР – 144 МГц".

ИСТОЧНИК KP.RU