Жительница Владимира обокрала доверившуюся ей будущую свекровь

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-03T17:22:32+03:00

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Тридцатилетняя горожанка жила вместе с сыном шестидесятисемилетней женщины. В ноябре прошлого года, она по просьбе пожилой женщине, не разбиравшейся в высоких технологиях, создала на ее персональном компьютере личный кабинет в «Сбербанк Онлайн», запомнив при этом пароль и логин от аккаунта личного кабинета. Помогая маме своего возлюбленного, она заметила, что на счету у последней хранится крупная сумма денег, и решила их похитить. Чтобы замести следы, владимирка украла у пенсионерки сим-карту и переключила смс-сообщения снятии денег или пополнении счета с номера потерпевшей на свой номер. Деньги горожанка похищала в течение двух месяцев, утащив в общей сложности около четырехсот тысяч рублей. Сейчас уголовное дело по обвинению молодой женщине в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU