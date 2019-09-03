«Муромский радиозавод» погасил шесть миллионов налоговой задолженности

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-03T14:07:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший генеральный директор ОАО «Муромский радиозавод» с января 2018 и до июня этого года при исчислении заработной платы с работников удерживался налог на доходы физических лиц, подлежащий перечислению в федеральный бюджет. Однако экс-директор предприятия обязательства не выполнил, а деньги потратил на текущие хозяйственные расходы. В результате казан за это время потеряла более шести миллионов рублей. Как объяснил бывший директор завода, он старался поддержать стабильность предприятия и для этого действительно давал распоряжения направлять удержанный с работников налог на решение производственных вопросов. В ходе следствия ОАО «Муромский радиозавод» добровольно перечислил в бюджет налоговую недоимку, оплатил пени и штраф в общем размере более шести миллионов 300 тысяч рублей, поэтому уголовное дело в отношении экс-руководителя за неисполнение обязанностей налогового агента прекратили. Напомним, в июле текущего года благодаря вмешательству следователя 412 граждан получили долг по заработной плате в общем размере более семи миллионов рублей с денежной компенсацией за задержку оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU