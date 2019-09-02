2019-09-02T17:55:01+03:00
Общество

У ВлГУ пройдет митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Акция состоится у стен храма Кирилла и Мефодия 3 сентября в 17.00
Валерия ПРОНИНА
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3 сентября в 17.00 у храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, рядом с учебным корпусом № 2, пройдет митинг памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Участники акции вспомнят жертв трагедии в Северной Осетии. Пятнадцать лет назад террористы захватили школу № 1 города Беслана. Их заложниками стали более тысячи человек. В результате этого террористического акта погибли 334 человека, из которых 186 – дети, и более 800 человек были ранены.

В храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия пройдет панихида о погибших детях, мирных жителях и сотрудниках правоохранительных органов.

Данная акция проводится на территории Владимирского государственного университета с 2007 года, а памятная дата России «День солидарности в борьбе с терроризмом» установлена в 2005 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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