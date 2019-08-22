2019-08-22T10:14:15+03:00
Общество

Виктора Шляхова освободили от выплаты 44 миллионов рублей

Арбитражный суд Владимирской области не удовлетворил иск ГУП "Тепличный"
Сергей МОРКОВКИН
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Арбитражный суд Владимирское области рассмотрел иск ГУП "Тепличный" к своему бывшему директору Виктору Шляхову. Комбинат пытался взыскать с экс-руководителя 44,4 миллиона рублей, ссылаясь на материалы уголовного дела. В такую сумму следствие оценило ущерб "Тепличному" неэффективным управлением Шляхова. Иск был отклонен.

Напомним, Ленинский районный суд города Владимира приговорил Виктора Шляхова к восьми годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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