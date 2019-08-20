2019-08-20T12:35:43+03:00
Общество

Во Владимире ремонт дорог закончится к сентябрю

С этого года гарантийный срок на дороги составляет шесть лет
Анна ДЕКТЯРЕВА
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20 августа на заседании комитета горсовета по жизнеобеспечению перед депутатами отчитался заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов. Он рассказал, что на федеральные деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году во Владимире должны быть отремонтированы 18 участков дорог. Всего на это выделено 267 млн. рублей, которых хватит на 16,6 километров дорог.

На данный момент завершены работы на 15 участках, их принимает комиссия. С этого года во Владимире гарантийный срок на отремонтированные дороги увеличен с 3 до 6 лет, если в течение этого срока на дорогах будут выявлены дефекты, подрядчик обязан устранять их за свой счет.

Оставшиеся три дороги, которые делают на федеральные деньги, будут отремонтированы к началу сентября.

Еще 18 участков дорог во Владимире будут отремонтированы на деньги из городского бюджета. На это выделено 19 миллионов рублей, работы уже выполнены на 10 участках.

Карта ремонта дорог во Владимире размещена на сайте мэрии, там можно посмотреть, какие участки и когда должны быть закончены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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