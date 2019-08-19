В конкурсе на кресло мэра Коврова снова участвует четыре человека
Ковровский городской суд признал незаконным решение комиссии по конкурсному отбору кандидатов на кресло мэра города отстранить от борьбы директора "Октябрьского рынка" Амангельды Куандыкова. Таким образом, его вернули в состав участников борьбы на высокий пост. Уже завтра 20 августа стартует второй этап конкурса, в котором Куандыков также примет участие. Кандидаты будут представлять на суд комиссии свои концепции развития Коврова.
Напомним, на должность главы города Коврова претендуют
– Юрий Морозов, первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;
– Светлана Степанова, заместитель главы администрации города по социальным вопросам;
– Иван Панин, управляющий менеджер государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор»;
– Амангельды Куандыков, директор ООО «Октябрьский рынок».
Имя нового главы города станет известно после 8 сентября. Нынешний мэр Коврова Анатолий Зотов участвует в выборах депутатов местного горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU