В конкурсе на кресло мэра Коврова снова участвует четыре человека

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-19T16:54:28+03:00

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Ковровский городской суд признал незаконным решение комиссии по конкурсному отбору кандидатов на кресло мэра города отстранить от борьбы директора "Октябрьского рынка" Амангельды Куандыкова. Таким образом, его вернули в состав участников борьбы на высокий пост. Уже завтра 20 августа стартует второй этап конкурса, в котором Куандыков также примет участие. Кандидаты будут представлять на суд комиссии свои концепции развития Коврова.

Напомним, на должность главы города Коврова претендуют

– Юрий Морозов, первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;

– Светлана Степанова, заместитель главы администрации города по социальным вопросам;

– Иван Панин, управляющий менеджер государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор»;

– Амангельды Куандыков, директор ООО «Октябрьский рынок».

Имя нового главы города станет известно после 8 сентября. Нынешний мэр Коврова Анатолий Зотов участвует в выборах депутатов местного горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU