В Октябрьском районе Владимира снесут 26 незаконных гаражей
Во Владимире продолжают сносить старые металлические гаражи. В частности, на днях администрация Октябрьского района обнаружила на участке земли, находящейся в государственной собственности, двадцать шесть металлических гаражей. Они установлены напротив дома №2 по улице 2-й Почаевский проезд. Гаражи имеют инвентарные номера от 1 до 26, однако в районной администрации нет данных о том, правомерно ли эти гаражи установлены.
Поэтому власти Октябрьского района предупреждают: в течение 30 дней, то есть до 15 сентября, владельцы гаражей должны либо вывезти их самостоятельно, либо явиться в администрацию Октябрьского района (ул. Большая Московская, д.44, каб.23) для выяснения правомерности установки и (или) использования гаража. Как показывает практика, после таких сносов остаются только гаражи, принадлежащие инвалидам.
ИСТОЧНИК KP.RU