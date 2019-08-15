В Октябрьском районе Владимира снесут 26 незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-15T11:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимире продолжают сносить старые металлические гаражи. В частности, на днях администрация Октябрьского района обнаружила на участке земли, находящейся в государственной собственности, двадцать шесть металлических гаражей. Они установлены напротив дома №2 по улице 2-й Почаевский проезд. Гаражи имеют инвентарные номера от 1 до 26, однако в районной администрации нет данных о том, правомерно ли эти гаражи установлены.

Поэтому власти Октябрьского района предупреждают: в течение 30 дней, то есть до 15 сентября, владельцы гаражей должны либо вывезти их самостоятельно, либо явиться в администрацию Октябрьского района (ул. Большая Московская, д.44, каб.23) для выяснения правомерности установки и (или) использования гаража. Как показывает практика, после таких сносов остаются только гаражи, принадлежащие инвалидам.

ИСТОЧНИК KP.RU