Радужанин заплатит 200 тысяч штрафа за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Осужденный в содеянном раскаялся
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Радужанин решил похулиганить. Он отправил смс своему знакомому полицейскому, в котором сообщил, что в отделении полиции готовится взрыв. При этом мужчина знал, что он предоставляет заведомо ложную информацию. В результате противоправных действий злоумышленника, был создан чрезвычайный режим работы служб быстрого реагирования. Полицейские потратили время и силы на проверку этого ложного доноса. Житель Радужного свою вину полностью признал. За свою глупую выходку ему придется заплатить 200 тысяч штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU