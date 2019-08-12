2019-08-12T15:20:36+03:00
Происшествия

Радужанин заплатит 200 тысяч штрафа за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Осужденный в содеянном раскаялся
Елена Масленникова
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Радужанин решил похулиганить. Он отправил смс своему знакомому полицейскому, в котором сообщил, что в отделении полиции готовится взрыв. При этом мужчина знал, что он предоставляет заведомо ложную информацию. В результате противоправных действий злоумышленника, был создан чрезвычайный режим работы служб быстрого реагирования. Полицейские потратили время и силы на проверку этого ложного доноса. Житель Радужного свою вину полностью признал. За свою глупую выходку ему придется заплатить 200 тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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