2019-08-12T13:30:58+03:00
Общество

Более трех с половиной тысяч владимирских детей получили бесплатные путевки в лагеря

Завершены две смены летней оздоровительной кампании
Елена Масленникова
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Шанс бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях области получили дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями по здоровью. Все лагеря региона имеют разную направленность. В "Лесной сказке" Юрьев-Польского района организована профильная смена "Юнармия". В "Дружбе" Собинского района смены посвящены профоринтации. Детей в игровой форме знакомят с профессиями. В спортивно-оздоровительном центре "Олимп" акцент сделали на дворовые игры и обучение финансовой грамотности. В ковровском лагере "Березка" все четыре смены были посвящены театру. Несмотря на холодное лето, режим дня во владимирских лагерях предусматривает максимальное нахождение детей на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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