На Яблочный спас в Суздаль приедет Светлана Копылова

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-09T14:32:56+03:00

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19 августа в 14 раз на площадках Спасо-Евфимиева монастыря пройдет Яблочный спас. С самого утра в Спасо-Преображенском соборе состоится праздничная служба с освящением августовских плодов. Под колокольный звон начнется крестный ход – из храма на территорию бывшего Настоятельского сада, где размещена главная площадка фестиваля духовной и народной музыки со сценой. Там выступит Светлана Копылова, московский автор-исполнитель, а также - знаменитая московская инструментальная группа Ивана Смирнова, «Нерехтские рожечники», фольклорный ансамбль «Улица» из Москвы, мужская капелла «Благовест».

Гостей праздника ожидают мастер-классы «Суздальская травница», «Румяное, наливное» , где можно изготовить народные игрушки и расписать посуду... На площадке «Спасский детинец» юные зрители увидят кукольные представления.

На празднике традиционно будет работать ярмарка, на которой можно попробовать и купить суздальский мед, плоды с местных огородов, а также произведения из кожи, дерева, батика из разных областей России.

ИСТОЧНИК KP.RU