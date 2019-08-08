Большинство владимирцев интересуются, как выбрать арбуз и не подцепить в лесу клеща
В июле в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступило 62 обращения по телефону «горячей линии», в том числе по вопросам защиты прав потребителей – 50 звонков, по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 12 звонков.
Актуальными остаются вопросы, касающиеся профилактики от укусов клещей и покупки арбузов.
Большая часть вопросов касалась нарушений прав потребителей, основные из них: продажа технически-сложных товаров и сотовых телефонов; услуги связи; услуг жилищно-коммунального хозяйства; услуг на финансовой рынке.
По вопросам гигиены труда и радиационной безопасности в отчетном месяце звонков не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU