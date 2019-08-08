Большинство владимирцев интересуются, как выбрать арбуз и не подцепить в лесу клеща

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-08T14:12:42+03:00

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В июле в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступило 62 обращения по телефону «горячей линии», в том числе по вопросам защиты прав потребителей – 50 звонков, по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 12 звонков.

Актуальными остаются вопросы, касающиеся профилактики от укусов клещей и покупки арбузов.

Большая часть вопросов касалась нарушений прав потребителей, основные из них: продажа технически-сложных товаров и сотовых телефонов; услуги связи; услуг жилищно-коммунального хозяйства; услуг на финансовой рынке.

По вопросам гигиены труда и радиационной безопасности в отчетном месяце звонков не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU