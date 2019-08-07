В Вязниках инвалид добился лекарств через суд

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-07T12:21:10+03:00

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Инвалид 3 группы, живущая в Вязниках, страдающая астмой, должна была бесплатно получать лекарства, выписанные ей врачом и применяемые для лечения астмы или хронической обструктивной болезни легких. Но пенсионерка больше года не могла получить необходимые препараты. Защищать свои права ей пришлось в суде. 6 августа Вязниковский городской суд удовлетворил ее требования и обязал районную больницу вовремя и полном объеме обеспечивать ее льготными препаратами, назначенные лечащим врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU