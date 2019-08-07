Владимирское УФАС признало нарушение закона о конкуренции при финансировании телеканала "Губерния-33"

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-07T11:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирское УФАС рассмотрела материалы проверки Счетной палаты региона финансирования администрации Владимирской области телеканала "Губерния-33" и выявило нарушения закона о конкуренции. Выяснилось, что в 2018 году администрации области провела шесть аукционов на размещение социально значимой информации в СМИ региона, все их выиграла "Губерния-33". При этом оказалось, что договоры с каналом были подписаны со значительно более низкими требованиями, чем было установлено аукционной документацией. Отмечается, что при администрация региона подписывала акты приема оказанных услуг при фактическом выполнении их меньшем объеме, чем указано в контрактах.

Дополнительно Владимирское УФАС России указывает на формирование аукционных документаций на условиях, которым отвечал исключительной один хозяйствующий на рынке СМИ субъект – ООО «Телерадиокомпания «Губерния 33», а именно: наличие СМИ, наличии лицензии вещателя ТВ (с территорией вещания – Владимирская область), наличие лицензии радиовещателя (с территорией вещания – г. Владимир + 25км).

Учитывая вышеизложенное, а также поступившие в материалы дела признания Администрации Владимирской области, Комиссия Владимирского УФАС России признала факт наличия нарушения требований части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции в действиях Администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU