2019-08-05T16:10:42+03:00
Происшествия

Меленковский педофил отправится в колонию на долгий срок

Владимирский областной суд оставил приговор районного суда в силе
Ирина Мальцева
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Двадцатидвухлетний житель Меленок в августе прошлого года напал на девочку, которой еще не исполнилось четырнадцати лет. За совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней его приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, после это ему ограничат свободу на один год. Осужденный обжаловал приговор, но 1 августа постановлением Владимирского областного суда он остался в силе. Ранее облсуд оставил без удовлетворения жалобу адвоката еще одного осужденного, совершившее аналогичное преступление. Пятидесятичетырехлетний житель Судогодского района в конце июля прошлого года напал на девочку в лесу около поселка Красный куст. Он проведет в колонии строгого режима тринадцать лет, а потом ему ограничат свободу на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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