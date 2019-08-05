В Струнине 4-летний мальчик, который выпал из окна, умер в больнице

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-05T15:31:26+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным СК, 28 июля 2019 года мама малыша открыла окно в комнате, где играл ребенок, а сама ушла на кухню. Мальчик встал на стул, забрался на подоконник и выпал из открытого окна с высоты 2 этажа. При падении ребенок ударился головой о жесткую поверхность и получил тяжелую травму головы.

Специалисты областных больниц провели мальчику операцию. Врачи областной детской клинической больницы и федеральной клиники находились на постоянной дистанционной связи с местными врачами, определяя тактику лечения.

Несмотря на это, травмы оказались оказались несовместимыми с жизнью. 4 августа 2019 года мальчик умер.

В текущем году при аналогичных обстоятельствах пострадало девять маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU