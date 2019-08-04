Пассажиров, пострадавших при столкновении автобуса и иномарки, отпустили домой

4 Авг. 22:10 2019-08-04T22:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, днем 4 августа на трассе Владимир-Муром-Арзамас столкнулись рейсовый автобус и легковая машина. Как выяснилось, шестидесятитрехлетний водитель «Киа Рио», поворачивая на дорогу, выехал на полосу встречного движения. В результате аварии автобус и машина загорелись, шестеро ехавших в автобусе пассажиров обратились в больницу, их доставили в Муромскую городскую больницу. Трое из них получили ссадины и ушибы, у остальных травмы оказались серьезнее. Сейчас пятерых пассажиров, в том числе семнадцатилетнего и одиннадцатилетнего подростков, отпустили домой, в больнице находится еще одна пассажирка. Помочь водителю иномарки не удалось – он скончался на месте происшествия. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, движение на участке дороге восстановили к вечеру того же дня, на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU