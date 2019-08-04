2019-08-04T09:34:33+03:00
Звезды

Москвичей познакомят с Владимирской областью

В столице открылась фотовыставка, приуроченная 75-летнему юбилею нашего региона
Ирина Мальцева
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На экспозиции «Путешествуйте дома. Владимирская область» представлены пейзажи Владимира, Александрова, Гороховца, Гусь-Хрустального, Мурома, Юрьев-Польского и Суздаля, который через пять лет отметит свое тысячелетие. Выставка будет небольшой – всего двадцать фотографий, однако, как уверяют в областной администрации, каждый кадр уникален. Чиновники считают, что экспозиция поможет привлечь в наш регион туристов. Посмотреть на достопримечательности можно будет в самом центре Москвы на Каретном ряду – в саду «Эрмитаж». Полюбоваться красотами Владимирского края можно будет до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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