2019-08-04T09:25:27+03:00
Происшествия

В Юрьева-Польском у пенсионера украли чугунные плиты

Две тонны металла с его двора вывез односельчанин
Ирина Мальцева
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В полицию обратился шестидесятишестилетний житель из сел, рассказавший, что ночью у него украли одиннадцать чугунных плит, весивших около двух тонн и стоивших примерно двадцать тысяч рублей. Как оказалось, на чужое добро позарился двадцатидвухлетний односельчанин пенсионера, сознавшийся в поступке. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, части похищенного нашли дома у злоумышленника, а остальные он спрятал недалеко от дома хозяина. Как рассказал сам молодой человек, он планировал чугунные плиты сдать в металлом и подзаработать, но ему помешали полицейские. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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