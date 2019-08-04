В Юрьева-Польском у пенсионера украли чугунные плиты

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-04T09:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился шестидесятишестилетний житель из сел, рассказавший, что ночью у него украли одиннадцать чугунных плит, весивших около двух тонн и стоивших примерно двадцать тысяч рублей. Как оказалось, на чужое добро позарился двадцатидвухлетний односельчанин пенсионера, сознавшийся в поступке. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, части похищенного нашли дома у злоумышленника, а остальные он спрятал недалеко от дома хозяина. Как рассказал сам молодой человек, он планировал чугунные плиты сдать в металлом и подзаработать, но ему помешали полицейские. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража.

ИСТОЧНИК KP.RU