Радужанка украла косметику с витрины магазина

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-02T13:41:46+03:00

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В полицию обратились представители одной из торговых точек. Они заявили, что с витрины магазина исчезли краска для волос, флаконы с туалетной водой, очиститель кистей для макияжа и некоторые предметы личной гигиены. Благодаря тому, что в помещении были установлены камеры видеонаблюдения, похитительницу вычислили быстро. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, ей оказалась 42-летняя жительница города Радужный. Женщину задержали. Она всем призналась. Воспользоваться награбленным радужанка не успела. Теперь ей может грозить реальный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU