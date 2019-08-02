2019-08-02T13:41:46+03:00
Общество

Радужанка украла косметику с витрины магазина

Ей может грозить реальный срок
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию обратились представители одной из торговых точек. Они заявили, что с витрины магазина исчезли краска для волос, флаконы с туалетной водой, очиститель кистей для макияжа и некоторые предметы личной гигиены. Благодаря тому, что в помещении были установлены камеры видеонаблюдения, похитительницу вычислили быстро. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, ей оказалась 42-летняя жительница города Радужный. Женщину задержали. Она всем призналась. Воспользоваться награбленным радужанка не успела. Теперь ей может грозить реальный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на Московском шоссе во Владимире
ФК "Муром" одержал первую победу в ПФЛ
Ковровчанин зарезал друга перед переездом в Санкт-Петербург
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Внимание! Должник!»
Владимирское "Торпедо" вдесятером обыграло дубль питерского "Зенита" с Заболотным
За крышевание игорного бизнеса бывший оперативник получил условный срок
«Ростелеком» расширил сеть GPON во Владимирской области
Во Владимирской области задержали террористов
Домашняя собака разорвала лицо ковровчанке
В Гороховце на женщину завели уголовное дело за продажу спирта
Верующие владимирцы решили судиться с ВСМЗ
В Гусь-Хрустальном задержали 22-летнего парня, который купил наркотики по просьбе знакомого
За июль во Владимирской области пропало 67 детей
Кандидатов на пост главы Коврова осталось трое
Завтра во Владимире будут отмечать День ВДВ
Владимирский предприниматель брал с заказчиков предоплату, а товар не привозил
Во Владимирской области в августе будут отключать телевещание
В Струнине ночью вспыхнул жилой дом
«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию