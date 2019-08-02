2019-08-02T12:32:37+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" вдесятером обыграло дубль питерского "Зенита" с Заболотным

По ходу встречи черно-белым пришлось отыгрываться
Сергей МОРКОВКИН
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1 августа владимирское "Торпедо" на своем поле принимало записного фаворита зоны "Запад" ПФЛ - дубль санкт-петербурского "Зенита". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Бело-голубые приехали во Владимир в боевом составе. Молодежь с Кириллом Капленко, Леоном Мусаевым и Томасом Рукасом в качестве "дядьки" разбавил нападающий сборной России Антон Заболотный. Гости отличились уже на 24-ой минуте встречи, гол забил Даниил Шамкин. Перед самым перерывом хозяева отыгрались, мяч в ворота "Зенита-2" отправил Дмитрий Чернухин.

На 10-ой секунде второго тайма торпедовцы вышли вперед, забил Никита Андреев. Он же на 62-ой минуте встречи получил две желтые карточки о покинул поле. В оставшееся время счет не изменился.

После трех туров "Торпедо" (владимир) занимает третью строчку турнирной таблицы, имея как и лидирующий "Ленинградец" и вторая команда "Локо-Казанка" семь очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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