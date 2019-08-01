2019-08-01T17:55:11+03:00
Общество

Верующие владимирцы решили судиться с ВСМЗ

Они требуют бесплатного входа в Успенский собор
Сергей МОРКОВКИН
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Неизвестный житель города Владимира при поддержке юридической конторы "Правое дело" обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с иском к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы.

Исковое заявление подано на основании оскорбления чувств верующих православных христиан, которые не смогли попасть в Успенский собор. Напомним, что памятник архитектуры XII века, известный как один из древнейших и наиболее почитаемых в стране храмов, днем работает как музей. Вместе с ВСМЗ права на храм делит и Владимирская епархия РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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