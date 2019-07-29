В Киржаче и Юрьев-Польском нашли 300 граммов наркотиков
У 32-летнего жителя Киржача нашли 18 свертков с гашишем. 23 июня при обыске в его квартире, были обнаружены еще 40 свертков с тем же наркотиком. В общей сложности сотрудники полиции изъяли 40 граммов запрещенных веществ.
По данным УМВД России по Владимирской области, подозреваемый купил наркотики в одном из соседних регионов и собирался их продавать.
В тот же день был задержан 38- летний житель Юрьев- Польского. При нем нашли разные части конопли массой более 260 граммов. Подозреваемый рассказал, что сорвал запрещенное растение в лесу и хотел употребить наркотик самостоятельно.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU