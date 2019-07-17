2019-07-17T14:45:48+03:00
Общество

Ведущими Фатьяновского фестиваля в Вязниках станут Александр Олешко и Анна Лузгина

Праздник на Солнечной поляночке состоится 20 июля
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

46-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни будет посвящен 100-летию поэта.

В этом году гостей ждет концерт с участием ведущих российских исполнителей, творческих коллективов и солистов из разных уголков страны. Как сообщают наши коллеги с сайта "Маяк", перед зрителями выступят Леонид Серебренников, группа «Пятеро», Заур Тутов, Азиза, Алексей Молдалиев, ансамбль «Русь», «Владимирские рожечники».

Ведущими праздника станут известный актёр Александр Олешко и актриса владимирского областного театра драмы Анна Лузгина.

Гостей порадуют бесплатные мастер-классы декоративно-прикладного творчества, уникальные сувениры на ярмарке хэнд-мейд продукции «Город мастеров». К празднику подготовят интерактивные программы: «В гостях у купцов Вязниковских» в Историко-художественном музее, праздник «Разгуляй» в Фатьянов-сквере.

А еще гости песенного фестиваля смогут увидеть фотовыставки: «Из семейного альбома Фатьяновых» в Вязниковском историко-художественном музее, «Фатьяновы родом из Мстеры» в Художественном музее поселка Мстера, «Человек-песня» в ГЦКиО «Спутник».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Александрове из жилого дома эвакуировали 15 человек
Убийце молодой девушки в Юрьевце, найденному по ДНК, вынесли приговор
Две жительницы Коврова пытались продать 27 свертков наркотиков
Житель Гороховца обокрал шесть частных домов
Владимирские полицейские нашли подозреваемого в порче мемориальной доски памяти Солженицына
Владимирцев приглашают поиграть в шахматы
Во Владимире отметят международный день бокса
На Владимирскую область надвигается сильный дождь
Во Владимире перевернулся грузовик с пивом
20 и 21 июля в Суздале состоятся соревнования по трейлраннингу
В Добром убирают гаражи
Пресс-служба владимирской Росгвардии рассказала, что сотрудники не обязаны представляться при обращении к гражданину
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Федеральные льготники Владимирской области могут вернуть возможность получать лекарства вместо денег
Ликвидация последствией взрывов газа в Муроме и Коврове обойдется в 30 миллионов рублей
В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров
В молочных хозяйствах Судогодского района нашли массу нарушений