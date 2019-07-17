Ведущими Фатьяновского фестиваля в Вязниках станут Александр Олешко и Анна Лузгина

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-17T14:45:48+03:00

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46-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни будет посвящен 100-летию поэта.

В этом году гостей ждет концерт с участием ведущих российских исполнителей, творческих коллективов и солистов из разных уголков страны. Как сообщают наши коллеги с сайта "Маяк", перед зрителями выступят Леонид Серебренников, группа «Пятеро», Заур Тутов, Азиза, Алексей Молдалиев, ансамбль «Русь», «Владимирские рожечники».

Ведущими праздника станут известный актёр Александр Олешко и актриса владимирского областного театра драмы Анна Лузгина.

Гостей порадуют бесплатные мастер-классы декоративно-прикладного творчества, уникальные сувениры на ярмарке хэнд-мейд продукции «Город мастеров». К празднику подготовят интерактивные программы: «В гостях у купцов Вязниковских» в Историко-художественном музее, праздник «Разгуляй» в Фатьянов-сквере.

А еще гости песенного фестиваля смогут увидеть фотовыставки: «Из семейного альбома Фатьяновых» в Вязниковском историко-художественном музее, «Фатьяновы родом из Мстеры» в Художественном музее поселка Мстера, «Человек-песня» в ГЦКиО «Спутник».

ИСТОЧНИК KP.RU