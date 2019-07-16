2019-07-16T13:04:11+03:00
Происшествия

В Муроме оштрафовали «умельца» за нарушение тайны телефонных разговоров

Прибыли от своих махинаций он получить не успел
Вероника ПАНИНА
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24-летний житель Мурома работал в салоне связи АО «Русская телефонная Компания». Как известно, в салонах связи не только покупают телефоны, но и приобретают симки и подключаются к сотовым операторам. Вся информация остается в компьютере точки подключения.

Хитрый молодой человек решил этой информацией воспользоваться. В январе 2017 года он залез в базу данных клиентов компании МТС и, выбрав случайным образом девять человек, скачал и сохранил на флешке детализацию их телефонных разговоров.

Зачем? Хотел продать «заинтересованным лицам». То есть если кто-то из родни, друзей или знакомых этих девяти человек хотели бы узнать, куда те звонили, молодой муромлянин за деньги бы им это сообщил. Причем только номера, содержание разговоров таким образом узнать нельзя.

Но никто так и не заинтересовался. Кроме полиции и прокуратуры, которые завели уголовное дело сразу по трем статьям - о нарушении тайны телефонных переговоров, неправомерном доступе к охраняемой законом информации и сборе сведений, составляющих коммерческую тайну. За весь этот букет преступлений Муромский городской суд оштрафовал молодого человека на 240 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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