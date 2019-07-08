В Радужном нашли энцефалитного клеща

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-08T11:53:30+03:00

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С начала сезона клещи покусали 1928 жителей области. В июле в больницы с укусами обратились 119 человек, среди них 27 детей.

Максимальное количество обращений во Владимире, в Александровском, Ковровском и Вязниковском районах.

За прошедшую неделю лабораторно исследовано 43 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Вирус обнаружен в городе Радужный.

На сегодняшний день привиты против клещевого вирусного энцефалита 244 жителя области, в том числе 75 детей.

Исследования клещей на наличие клещевого энцефалита проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Прием клещей на исследование ведется на ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU