В Радужном нашли энцефалитного клеща
С начала сезона клещи покусали 1928 жителей области. В июле в больницы с укусами обратились 119 человек, среди них 27 детей.
Максимальное количество обращений во Владимире, в Александровском, Ковровском и Вязниковском районах.
За прошедшую неделю лабораторно исследовано 43 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Вирус обнаружен в городе Радужный.
На сегодняшний день привиты против клещевого вирусного энцефалита 244 жителя области, в том числе 75 детей.
Исследования клещей на наличие клещевого энцефалита проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Прием клещей на исследование ведется на ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.
ИСТОЧНИК KP.RU