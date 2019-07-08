Во Владимире мошенник переоформил машину друга на свою знакомую

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-08T11:08:36+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца Ленинградской области.

По данным УМВД, зимой прошлого года в полицию обратился 40-летний владимирец. Мужчина рассказал, что хотел продать свою машину «Фиат Дукато», и договорился со знакомым о содействии в поисках покупателя.

Получив ключи от авто, знакомый перестал выходить на связь. Сумма ущерба превысила миллион рублей.

Как выяснилось, друг составил фиктивный договор купли-продажи, переоформил автомобиль на свою знакомую и потом продал его.

Уголовное дело направлено в суд. Машину вернули владимирцу.

ИСТОЧНИК KP.RU