Во Владимире мошенник переоформил машину друга на свою знакомую
Машину вернули владельцу
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца Ленинградской области.
По данным УМВД, зимой прошлого года в полицию обратился 40-летний владимирец. Мужчина рассказал, что хотел продать свою машину «Фиат Дукато», и договорился со знакомым о содействии в поисках покупателя.
Получив ключи от авто, знакомый перестал выходить на связь. Сумма ущерба превысила миллион рублей.
Как выяснилось, друг составил фиктивный договор купли-продажи, переоформил автомобиль на свою знакомую и потом продал его.
Уголовное дело направлено в суд. Машину вернули владимирцу.
ИСТОЧНИК KP.RU