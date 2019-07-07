В Муроме отпраздновали день семьи, любви и верности
Несмотря на дождливую погоду, в город на Оке съехались тысячи жителей Владимирской области и туристы со всей России. Народные гуляния развернулись в центре древнего города.
Влюбленные пары,а таких было 92, из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Мордовии, Удмуртии, Липецкой областей, Краснодарского края, Украины приехали в Муром для заключения новых супружеских союзов.
По традиции медалями "За любовь и верность" наградили и тех супругов, которые уже прожили в браке от 25 до 50 лет. Медали вручали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, епископ Муромский и Вязниковский Нил и генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой Дмитрий Соловьёв.
К восьми часам вечера, к началу праздничного концерта, приехала и сама Светлана Медведева, супруга председателя правительства РФ.
Ведущими мероприятия с участием звезд российской эстрады в этом году стали Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова. На сцене выступили Лариса Долина, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Зара, Жасмин, Александр Иванов и другие.
Праздник завершился поистине грандиозным фейерверком над белыми парусниками, плавающими на Оке.
ИСТОЧНИК KP.RU