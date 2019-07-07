2019-07-07T12:43:21+03:00
Общество

В Муроме отпраздновали день семьи, любви и верности

В двенадцатый раз город стал центром массовых гуляний
Елена Масленникова
Поделиться:
Светлана Медведева на празднике в МуромеСветлана Медведева на празднике в МуромеФото: Елена Масленникова
Изменить размер текста:

Несмотря на дождливую погоду, в город на Оке съехались тысячи жителей Владимирской области и туристы со всей России. Народные гуляния развернулись в центре древнего города.

Влюбленные пары,а таких было 92, из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Мордовии, Удмуртии, Липецкой областей, Краснодарского края, Украины приехали в Муром для заключения новых супружеских союзов.

По традиции медалями "За любовь и верность" наградили и тех супругов, которые уже прожили в браке от 25 до 50 лет. Медали вручали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, епископ Муромский и Вязниковский Нил и генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой Дмитрий Соловьёв.

К восьми часам вечера, к началу праздничного концерта, приехала и сама Светлана Медведева, супруга председателя правительства РФ.

Ведущими мероприятия с участием звезд российской эстрады в этом году стали Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова. На сцене выступили Лариса Долина, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Зара, Жасмин, Александр Иванов и другие.

Праздник завершился поистине грандиозным фейерверком над белыми парусниками, плавающими на Оке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ночь после праздника в Муроме и районе горели автомобили и частный дом
Владимирское "Торпедо" потеряло еще одного игрока
Во Владимире может появиться ЛЭП в виде 25-метрового богатыря с подсветкой
За нападение на участкового и оскорбление судьи владимирцу грозит реальный срок
В двух районах Владимирской области установлен карантин по бешенству
Цены на пассажирские перевозки во Владимире могли вырасти до 26 рублей
Защитник ФК «Муром» поедет на Универсиаду
Индекс RSBI: молодые предприниматели более оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса
«Т Плюс» приступил к реконструкции трех участков теплосетей во Владимире
Всероссийский театральный марафон придёт во Владимирскую область
Владимирцев приглашают узнать тайны купальской ночи
Владимирцев приглашают посмотреть плакаты Сергея Сотова
Александра Орлова снова уволили с поста гендиректора "Губернии-33"
За прошлую неделю во Владимирской области от клещей пострадало 119 человек
Праздник огурца в Суздале признан одним из лучших гастрономических фестивалей России
Первый кандидат на место в депутата Владимирского горсовета сошел с дистанции
Бывший директор «Автоприбора» Алексей Мельников получил 4,5 года общего режима