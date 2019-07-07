В Муроме отпраздновали день семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-07T12:43:21+03:00

В двенадцатый раз город стал центром массовых гуляний

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Несмотря на дождливую погоду, в город на Оке съехались тысячи жителей Владимирской области и туристы со всей России. Народные гуляния развернулись в центре древнего города.

Влюбленные пары,а таких было 92, из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Мордовии, Удмуртии, Липецкой областей, Краснодарского края, Украины приехали в Муром для заключения новых супружеских союзов.

По традиции медалями "За любовь и верность" наградили и тех супругов, которые уже прожили в браке от 25 до 50 лет. Медали вручали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, епископ Муромский и Вязниковский Нил и генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой Дмитрий Соловьёв.

К восьми часам вечера, к началу праздничного концерта, приехала и сама Светлана Медведева, супруга председателя правительства РФ.

Ведущими мероприятия с участием звезд российской эстрады в этом году стали Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова. На сцене выступили Лариса Долина, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Зара, Жасмин, Александр Иванов и другие.

Праздник завершился поистине грандиозным фейерверком над белыми парусниками, плавающими на Оке.

ИСТОЧНИК KP.RU