Во Владимире пройдет турнир по быстрым шахматам, приуроченный к Дню семьи

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-04T12:29:28+03:00

Он состоится в Арт-Дворце на улице Северной

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Во Владимире пройдет гандикап-турнир по шахматам, приуроченный к Дню Петра и Февронии. Он состоится во владимирском Арт-дворце (улица Северная, 2а) 6 и 7 июля.

6 июля с 10.00 до 12.00 запланированы встречи с известными гроссмейстерами России и сеанс одновременной игры. С 12.00 до 19.30 пройдет турнир по быстрым шахматам (рапид) на призы Федерации шахмат и шашек Владимирской области.

7 июля с 12.30 до 17.30 будет проходить Межрегиональный семейный лично-командный гандикап-турнир по системе гроссмейстера Васюкова на призы шахматной федерации ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU