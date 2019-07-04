Во Владимире пройдет турнир по быстрым шахматам, приуроченный к Дню семьи
Он состоится в Арт-Дворце на улице Северной
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Во Владимире пройдет гандикап-турнир по шахматам, приуроченный к Дню Петра и Февронии. Он состоится во владимирском Арт-дворце (улица Северная, 2а) 6 и 7 июля.
6 июля с 10.00 до 12.00 запланированы встречи с известными гроссмейстерами России и сеанс одновременной игры. С 12.00 до 19.30 пройдет турнир по быстрым шахматам (рапид) на призы Федерации шахмат и шашек Владимирской области.
7 июля с 12.30 до 17.30 будет проходить Межрегиональный семейный лично-командный гандикап-турнир по системе гроссмейстера Васюкова на призы шахматной федерации ЦФО.
ИСТОЧНИК KP.RU