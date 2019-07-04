На улице Нижняя Дуброва пьяный мужчина ударил ножом другого за то, что тот пил на улице

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-04T11:43:22+03:00

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Во Владимире завершился суд над мужчиной, который ударил ножом человека на улице. 23-летнего владимирца признали виновным в "причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

Сама история произошла в ноябре 2018 года. 24 ноября около полудня мужчина уже успел напиться. И ему не понравилось, что в его дворе на улице Нижняя Дуброва компания незнакомых ему мужчин выпивает. Он вышел к ним и начал кричать, что пить в общественном месте запрещено. В основном ссорился он с одним конкретным мужчиной. В конце концов, агрессивно настроенный молодой человек ушел домой, взял кухонный нож и, вернувшись на улицу, ударил того, с кем ссорился ножом в живот. После чего убежал. Мужчина выжил, а ударившего скоро поймали, так как он сам явился с повинной.

Признание вины, раскаяние в содеянном и содействие следствию привело к тому, что прокуратура не требовала слишком суровый приговор. Но даже так суд посадил мужчину на два года в исправительную колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU