2019-07-04T11:04:02+03:00
Происшествия

Во Владимире любитель алкогольных посиделок накинулся на полицейского и нахамил судье

Теперь его будут судить сразу по двум статьям
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Владимира. Его обвиняют в неуважении к суду и нападении на полицейского.

По данным следствия, 7 февраля мужчина был на квартире у знакомых, где периодически собиралась компания любителей выпить. В это время местный участковый проверяла своих подопечных, склонных к мелким преступлениям и зашла в гости к выпивающим. Пьяный мужчина набросился на полицейского, причинив участковому легкий вред здоровью.

Ударив полицейского, мужчина убежал из квартиры. Его объявили в розыск и задержали через три месяца. Следствие ходатайствовало об заключении под стражу.

17 мая 2019 года в зале судебного заседания Октябрьского районного суда в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, он проявил в определенной степени агрессивное поведение, высказав в адрес федерального судьи фразы циничного оскорбительного содержания.

Теперь жителю города Владимира предстоит по закону ответить за совершение двух преступлений, за которые по совокупности ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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