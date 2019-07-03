В Суздале ограбили иностранную туристку

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-03T10:37:44+03:00

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26 июня текущего года в полицию обратилась гражданка одного из иностранных государств. С помощью переводчика женщина пояснила, что находится в Суздале вместе с туристической группой, участники которой занимаются рисованием. В момент, когда туристка рисовала картину, кто-то украл ее сумку, в которой находились документы и кредитные карты.

По данным УМВД, полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который сознался в краже. Все документы возвратили женщине, а на мужчину возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU