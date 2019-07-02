Молодой муромлянин украл сигареты и шоколад

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-02T12:49:26+03:00

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Двадцатидвухлетний житель Муромского района в апреле вломился в один из районных магазинов, выбив окно, которое раньше служило для приема товара. Как выяснилось, молодой человек украл двадцать пачек сигарет и десять плиток шоколада, стоивших в общей сложности около трех тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, благодаря записям с видеокамер удалось установить приметы подозреваемого и через несколько часов его задержали на одной из улиц Мурома. Как рассказал сам задержанный, признавший свою вину, он хотел похитить деньги из кассы магазина, но не сумел открыть ее, поэтому решил ограничиться сладостями и сигаретами. Сейчас местному жителю предъявлено обвинение по статье кража, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU