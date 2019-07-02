Александровец угнал квадроцикл и пытался его продать

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-02T12:25:05+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Александровского района. По данным УМВД, он угнал квадроцикл за 200 тысяч рублей с одного предприятия. Владелец квадроцикла - 39-летний мужчина - рассказал, что припарковал его на несколько минут, а когда вернулся - транспорта уже не было.

Квадроцикл оперативники нашли в гараже у задержанного. Он пытался его продать. Сейчас 31-летний мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU