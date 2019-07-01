Гороховчанин обокрал несколько домов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-01T11:07:34+03:00

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Тридцатидвухлетний житель Гороховецкого района промышлял кражами в одной из деревень. Убедившись, что хозяев нет дома, он залезал в дома и уносил одежду, еду и все, что понравится, например, очки. Один раз стащил и велосипед. После того, как обнаружившие пропажи хозяева обратились в полицию, злоумышленника, признавшего свою вину, задержали. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, большая часть похищенного нашлась дома у задержанного, а в ходе следствия установили причастность мужчины к пяти эпизодам преступной деятельности. Сей час уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU