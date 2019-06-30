"Тайны купальской ночи": владимирцы прыгнут через костер, найдут цветок папоротника и сплетут венки
В "Патриаршем саду" отметят сразу два древних праздника
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5 июля в 20:30 «Патриарший сад» приглашает на два древнейших праздника – Иван Купала и Аграфена Купальница.
Посетителей ждут экскурсии по таинственному саду в поисках цветка папоротника, прыжки через костер, загадывание желаний на купальском дереве, встреча с русалками у озера, традиционное плетение венков и спускание их на воду...
В программе принимают участие фольклорный ансамбль «Жаворонки» и народный хореографический ансамбль «Звоны». Финальным аккордом праздника станет противостояние двух стихий – огня и воды.
ИСТОЧНИК KP.RU