2019-06-30T18:37:16+03:00
Звезды

"Тайны купальской ночи": владимирцы прыгнут через костер, найдут цветок папоротника и сплетут венки

В "Патриаршем саду" отметят сразу два древних праздника
Валерия Рудометова
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5 июля в 20:30 «Патриарший сад» приглашает на два древнейших праздника – Иван Купала и Аграфена Купальница.

Посетителей ждут экскурсии по таинственному саду в поисках цветка папоротника, прыжки через костер, загадывание желаний на купальском дереве, встреча с русалками у озера, традиционное плетение венков и спускание их на воду...

В программе принимают участие фольклорный ансамбль «Жаворонки» и народный хореографический ансамбль «Звоны». Финальным аккордом праздника станет противостояние двух стихий – огня и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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